Inflazione lavoro e scommessa IA | le grandi sfide della Fed di Warsh

Il Senato statunitense sta per confermare Kevin Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve, scelto dall'amministrazione Trump per sostituire Jerome Powell. La nomina arriva in un momento di grande attenzione su temi come inflazione, mercato del lavoro e l’influenza delle tecnologie di intelligenza artificiale sull’economia. La decisione avviene in un contesto di sfide economiche che coinvolgono anche le politiche monetarie e le prospettive di crescita.

Il Senato statunitense si appresta a consegnare le chiavi della Federal Reserve a Kevin Warsh, il candidato scelto da Donald Trump per raccogliere l'eredità di Jerome Powell. Il voto è atteso per oggi e l'esito appare scontato dopo l'approvazione del Comitato Banche del Senato. L'avvicendamento alla guida della Fed, che sarà effettivo a partire dal prossimo 15 maggio, arriva in un frangente decisamente critico, con il caro-energia innescato dal conflitto con l'Iran che rende decisamente più arduo lo scenario di tagli dei tassi caldeggiato da Trump. Negli stessi giorni in cui Warsh prenderà lo scettro Fed arriverà l'aggiornamento sull'entità della corsa dell'inflazione, che ad aprile è attesa accelerare al 3,8%.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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