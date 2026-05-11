A due settimane dalle elezioni amministrative, il candidato sindaco del centrodestra ha dichiarato di avere il numero di telefono della leader del partito per eventuali contatti. Durante un evento pubblico, ha anche parlato della sua strategia di campagna e delle prossime iniziative. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle comunicazioni o ai contenuti delle conversazioni con i rappresentanti nazionali.

A due settimane dal voto, il candidato sindaco del centrodestra Gianluca Banchelli ha fatto il punto sulla campagna elettorale nel corso della serata "Prato. Passato, presente e futuro", alla presenza del deputato Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione del partito, e della capogruppo di FdI al consiglio regionale, Chiara La Porta. Davanti a tanta gente, Banchelli ha rivendicato il clima crescente di coinvolgimento attorno alla sua candidatura del centrodestra, sottolineando come la campagna stia entrando nella fase decisiva. "Questa è stata una settimana importante, una settimana di svolta dove le persone hanno cominciato effettivamente a capire che stiamo entrando in campagna elettorale e che tra due settimane sarà la volta di un voto decisivo e importantissimo", ha detto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - FdI crede nella rincorsa: "Banchelli ha il numero per contattare Giorgia"

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