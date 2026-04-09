Tennis Sinner avanza a Montecarlo | Numero 1? Nessuna rincorsa voglio altro

Jannick Sinner ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale del torneo di Montecarlo, disputato sul campo centrale del Masters 1000. Con questa vittoria, il tennista italiano raggiunge per la quarta volta questa fase del torneo. Dopo aver superato il turno, Sinner ha dichiarato di non essere interessato a diventare numero uno e di voler puntare a traguardi diversi.

Jannick Sinner vince ancora. Il tennista italiano avanza a Montecarlo sul Centrale del Masters 1000 del Principato, che certifica l’accesso di Jannik Sinner ai quarti di finale per la quarta volta in carriera. Sinner ai quarti di Montecarlo: il primo posto della classifica ATP arriverà? Jannik Sinner approda ai quarti di finale di Montecarlo. Il tennista italiano ha superato il ceco Tomas Machac in tre set (6-1, 6-7, 6-3) dopo due ore di gioco. L’andamento dell’incontro non è stato lineare. Dopo un primo parziale dominato, è seguita una visibile flessione atletica di Sinner nel secondo. Nonostante il tentativo di rimonta da un doppio svantaggio, la frazione si è conclusa al tie-break in favore dell’avversario. 🔗 Leggi su Sportface.it Sinner-Alcaraz, la sfida per il numero uno è aperta. Via alla rincorsaVincendo il primo Australian Open della sua carriera, Carlos Alcaraz è diventato il più giovane a completare il Career Grand Slam in singolare... Sinner può tornare numero 1 al Mondo: la rincorsa ad Alcaraz entra nel vivoLa corsa al vertice del tennis mondiale si riapre, e ora Jannik Sinnervede concretamente il ritorno al numero uno del ranking ATP. L'allenamento di Sinner a Monte-Carlo in vista del Masters 1000 monegasco Temi più discussi: Attesa per Sinner, a Montecarlo sfida Humbert. Cobolli avanza; Tennis, Atp Montecarlo: Sinner al secondo turno nel doppio; Sinner-Bergs, niente doppio: ritiro agli ottavi; Monte Carlo, il sorteggio di Sinner, Musetti, Cobolli, Darderi e Berrettini. Sinner-Machac 6-1, 6-7, 6-3 la diretta degli ottavi a Montecarlo. Jannik soffre ma avanza ai quarti. Ora c'è AliassimePartita a senso unico. Sinner sfodera servizi vincenti a ripetizione e tiene il turno di battuta. Solo un doppio fallo di Jannik consente a Machac di muovere il punteggio. Poco importa, l'azzurro è ... ilmattino.it Montecarlo, Sinner avanza ai quarti di finale. Battuto Tomas MachacCi sono voluti tre set all'altoatesino per aver ragione del tennista ceco, ma alla fine, dopo un passaggio a vuoto, Sinner ha portato a casa l'incontro ... rainews.it Oggi il tifo per Jannik Sinner è d’autore con Umberto Tozzi! Jannik gli ha detto "Si può dare di più", Tozzi ha risposto "Stella stai". Il resto è Gloria... Skysporttennis - facebook.com facebook #Tennis, #Sinner: “Avuto un calo di energia, importante vincere” “Domani sarà altra partita, #Auger gioca bene” x.com