Mancati fondi al doc su Regeni il ministro Giuli | Nessuna scelta politica solo un giudizio tecnico Mollicone Fdi | Meritava di essere finanziato

Il ministro della Cultura ha spiegato che il mancato finanziamento al documentario su Giulio Regeni non deriva da una scelta politica, ma da un giudizio tecnico. La commissione cinema ha deciso di non assegnare i fondi richiesti, una decisione contestata da un rappresentante di Fratelli d’Italia, che ha affermato che il progetto meritava di essere finanziato. Il tema ha suscitato reazioni nel settore culturale e politico.

Il mancato finanziamento al documentario su Giulio Regeni da parte della commissione cinema del ministero della Cultura? “Io non condivido né sul piano ideale né morale la scelta, ma non è il frutto di una decisione politica. Il ministero non può intervenire”. Parola del ministro, Alessandro Giuli, che ieri ha spiegato alla Camera come lui nella scelta di non finanziare il doc “ Giulio Regeni tutto il male del mondo ”, non c’entri nulla. Perché “Il ministero non può intervenire” e quindi “attribuire al ministero della Cultura una volontà di censura e di condizionamento politico è una cosa priva di fondamento”. Per il film una doppia bocciatura. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Mancati fondi al doc su Regeni, il ministro Giuli: “Nessuna scelta politica, solo un giudizio tecnico”. Mollicone (Fdi): “Meritava di essere finanziato” Fondi negati al film su Regeni, il ministro Giuli dice che non è stata una scelta politica: “Nessuna censura”Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha risposto al question time alla Camera a un'interrogazione del Pd sull'esclusione dei fondi per il... Docufilm su Regeni, Giuli su fondi negati: “Scelta tecnica, non politica”“Non condivido né sul piano ideale né su quello morale” la scelta della Commissione selettivi suldocufilm su Regeni“ma non è frutto di scelta...