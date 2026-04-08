Fondi negati al film su Regeni il ministro Giuli dice che non è stata una scelta politica | Nessuna censura

Il ministro della Cultura ha chiarito che i fondi destinati al film su Regeni sono stati negati senza motivazioni politiche, specificando che non si tratta di una forma di censura. La sua risposta è arrivata durante un question time alla Camera, senza ulteriori dettagli sui criteri adottati per la decisione. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo ai motivi per cui le risorse non sono state assegnate al progetto cinematografico.

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha risposto al question time alla Camera a un'interrogazione del Pd sull'esclusione dei fondi per il documentario su Giulio Regeni: "Attribuire al ministero della Cultura una volontà di censura e di condizionamento politico è una cosa priva di fondamento", ha dichiarato in Aula. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Fondi negati al docufilm su Regeni, Giuli nel mirino dell’opposizione: “Decisione politica” Il ministero della Cultura nega i fondi al documentario su Giulio Regeni. Furia Pd: “È una scelta politica?”Il ministero della Cultura ha respinto la richiesta di fondi presentata da un documentario su Giulio Regeni. Temi più discussi: Fondi negati al film su Regeni, è caos al ministero; Fondi negati al docufilm su Regeni, il ministro Giuli sotto accusa; Bocciato il film su Regeni. La commissione del Mic: Nessun interesse culturale; No del ministero, fondi negati al film scritto da Bertolucci. Fondi negati al film su Giulio Regeni. Chi si dimette, chi si dissocia, chi chiede a Giuli di chiarirePaolo Meneghetti e Massimo Galimberti rassegnano le dimissioni dalla commissione cinema del Ministero. Gli autori manifestano il loro disaccordo in una nota. huffingtonpost.it Fondi negati al film su Regeni: dimissioni di Mereghetti e Galimberti dalla CommissioneIl caso Regeni riaccende il dibattito sui criteri di assegnazione dei fondi al cinema, tra discrezionalità delle valutazioni, accuse di politicizzazione e dimissioni nella Commissione. notizie.it FONDI NEGATI AL FILM SU REGENI, È CAOS AL MINISTERO La commissione del Mibact non ha concesso i finanziamenti per “Giulio – Tutto il male del mondo” di Simone Manetti https://www.collettiva.it/copertine/culture/fondi-negati-al-film-su-regeni-e-c - facebook.com facebook È accesa la polemica politica sull'assegnazione dei fondi del Ministero della cultura al cinema italiano negati al docufilm su Giulio Regeni x.com