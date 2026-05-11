FC 26 IL NUOVO GULLIT DELLA LIGUE 1? SCOPRI PERCHÉ TUTTI VOGLIONO LAMINE CAMARA

Da imiglioridififa.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

EA Sports ha reso disponibile una nuova sfida per il suo gioco, dedicata a un centrocampista con una valutazione di 92 OVR, nella versione Menzioni d’Onore TOTS. La SBC permette di ottenere questo giocatore, considerato da alcuni come il nuovo talento emergente della Ligue 1, a un costo molto contenuto. La sua versatilità e il prezzo basso stanno attirando l’attenzione di molti appassionati e collezionisti virtuali.

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Un centrocampista totale a un prezzo stracciato. EA Sports ha rilasciato la SBC dedicata a Lamine Camara in versione Menzioni d’Onore TOTS da 92 OVR. Con statistiche incredibilmente equilibrate e una versatilità tattica fuori dal comune, il talento senegalese è la risposta perfetta per chi cerca qualità e quantità in mediana. Ecco perché non dovresti fartelo scappare. Mentre le attenzioni sono rivolte alle stelle più costose del PSG, è apparsa una sfida che rappresenta il perfetto equilibrio tra costo e prestazioni. Lamine Camara (92 OVR) è la classica carta che “nasconde” statistiche da top player assoluto sotto un prezzo d’accesso ridicolo. Con quasi tutti i valori chiave sopra il 90, il centrocampista del Monaco si candida a diventare un titolare inamovibile per molte formazioni.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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