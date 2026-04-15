FC 26 Florian Thauvin POTM | Il nuovo 10 della Ligue 1! Analisi della carta 88 OVR e della sua duttilità tattica

Un calciatore ha ricevuto una nuova carta nella lega francese, con un punteggio complessivo di 88. La sua scheda evidenzia una notevole abilità tecnica, rendendolo una scelta apprezzata per chi predilige giocatori con piedi educati e capacità di creare occasioni o concludere con precisione. La sua posizione in campo è quella di un centroavanti creativo, e le sue caratteristiche sono state analizzate in modo dettagliato per evidenziare la sua duttilità tattica.

Thauvin riceve una carta estremamente tecnica, perfetta per chi ama i giocatori dai piedi educati capaci di inventare l’ultimo passaggio o concludere a rete con precisione. Con un doppio 91 in Tiro e Passaggio, si candida a essere il fulcro della manovra offensiva. Analisi della Carta: Qualità e Fantasia. Dribbling (92) & Passaggio (91): La sua capacità di gestire il pallone nello stretto e di servire assist millimetrici lo rende uno dei migliori rifinitori del campionato.. Tiro (91): Non è solo un assist-man; la sua finalizzazione è da attaccante d’élite, rendendolo letale sia dentro che fuori l’area di rigore.. Velocità (88): Una rapidità più che sufficiente per agire dietro le punte o come attaccante di movimento, permettendogli di smarcarsi con efficacia.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Florian Thauvin POTM: Il nuovo “10” della Ligue 1! Analisi della carta 88 OVR e della sua duttilità tattica Notizie correlate FC 26 Endrick POTM Ligue 1: La Nuova Stella di GennaioIl verdetto è arrivato: il prodigio brasiliano Endrick è stato eletto Giocatore del Mese (POTM) della Ligue 1 per gennaio. FC 26 Evo ‘Protagonista a tutto campo’: boost +60 in difesa e fisico! Crea il tuo esterno totale da 88 OVRQuesta Evoluzione è progettata per trasformare un esterno d’attacco (ED/ES) in un giocatore capace di dominare ogni centimetro del campo. Aggiornamenti e contenuti dedicati FOTO - Florian Thauvin all'Udinese, le prime immagini con la nuova maglia numero 26Florian Thauvin è un nuovo giocatore dell'Udinese. Dopo l'ufficialità arrivata nelle ultime ore, ecco le prime foto del giocatore francese con la sua nuova maglia bianconera (con cui ha firmato fino ... tuttomercatoweb.com Luka Modric, Florian Thauvin, Marcus Rashford, Luis Diaz e i 10 migliori acquisti della stagione europea 2025-26Da Marcus Rashford a Luka Modric e Luis Diaz, GOAL mette in ordine i 10 trasferimenti di maggior successo della stagione europea prima del mercato invernale. Ci sono anche due ex Serie A. Siamo già ... goal.com