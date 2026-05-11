Fazio sul rapporto tra Goggia e Brignone | Smettiamola di parlare di rivalità ogni tanto esce fuori
Durante la trasmissione televisiva, il conduttore ha chiesto a Sofia Goggia di commentare le voci di rivalità con la collega. La campionessa di sci ha risposto dicendo che si tratta di un discorso spesso ripetuto e che, a suo avviso, si esagera spesso nel parlarne. Fazio ha cercato di chiarire la posizione, invitando a smettere di parlare di rivalità tra le due atlete.
Sofia Goggia ospite a Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio che prova a mettere un punto definitivo alle voci sul presunto rapporto complesso con Federica Brignone, protagonista del caso Belve nelle scorse settimane, con l'intervista mai andata in onda per una presunta richiesta di tagli, non accolta da Fagnani, in merito alle parole su Goggia.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Sarò sempre qui una poesia di Maeve Callen sull'amore eterno di una madre Non importa quante strade percorrerai, quante porte si apriranno davanti a te, io resterò sempre qui, nascosta nei tuoi ricordi, presente nei tuoi silenzi. So che verrà il tempo in cui c - facebook.com facebook