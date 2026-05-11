Fazio sul rapporto tra Goggia e Brignone | Smettiamola di parlare di rivalità ogni tanto esce fuori

Durante la trasmissione televisiva, il conduttore ha chiesto a Sofia Goggia di commentare le voci di rivalità con la collega. La campionessa di sci ha risposto dicendo che si tratta di un discorso spesso ripetuto e che, a suo avviso, si esagera spesso nel parlarne. Fazio ha cercato di chiarire la posizione, invitando a smettere di parlare di rivalità tra le due atlete.

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