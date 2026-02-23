The North Film Festival il regista Luigi Di Domenico vince il premio per la Miglior Regia

Luigi Di Domenico, regista salernitano, ha conquistato il premio per la Miglior Regia al The North Film Festival, che si tiene a Barcellona. La sua vittoria deriva dal successo del suo ultimo film, apprezzato dalla giuria per l’originalità e la tecnica. Durante la premiazione, Di Domenico ha dedicato il riconoscimento alla squadra che lo ha supportato nel progetto. La scena del festival si arricchisce di questo risultato.

L'edizione di quest'anno ha registrato oltre 700 opere iscritte provenienti da tutto il mondo, confermando il festival come uno dei contesti competitivi più dinamici e selettivi del panorama indipendente internazionale Il regista salernitano Luigi Di Domenico è stato premiato con il riconoscimento per la Miglior Regia al The North Film Festival, prestigiosa manifestazione cinematografica internazionale che si svolge a Barcellona.L'edizione di quest'anno ha registrato oltre 700 opere iscritte provenienti da tutto il mondo, confermando il festival come uno dei contesti competitivi più dinamici e selettivi del panorama indipendente internazionale.