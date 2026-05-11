Fattore Pajola Bayehe per lo scatto playoff e Galli per l' addio a Cremona | il top dell' ultima di A

Nell'ultima giornata di Serie A, sono stati protagonisti diversi momenti importanti. Pajola e Bayehe hanno contribuito con le loro giocate decisive per la qualificazione ai playoff, mentre Galli ha salutato Cremona con una prestazione significativa. Tra le sorprese della settimana, ci sono state anche alcune scelte tattiche inaspettate e un giocatore italiano che ha attirato l'attenzione con una prestazione eccellente. La giornata ha offerto molte occasioni di discussione tra appassionati e addetti ai lavori.

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Ultima giornata, ultimo piccolo colpo di scena. Trento batte Milano che in campionato non perdeva da marzo e si prende sul filo del rasoio l’ultimo posto disponibile per i playoff. Varese, beffata dagli scontri diretti, doveva vincere per mettere in cassaforte la post season ma non può nulla contro la Virtus Bologna capolista, che si gode Pajola e Diouf di nuovo in condizione e un Daniel Hackett sempre più leader. Il club lombardo non vede i playoff dal 2018 (out contro Brescia 3-0 al primo turno), mentre bisogna tornare indietro al 2013 per l’ultima vittoria in post season: eliminazione 3-2 in semifinale contro Siena. Era la Cimberio di Banks, Dunston e Polonara con Frank Vitucci allenatore.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fattore Pajola, Bayehe per lo scatto playoff e Galli per l'addio a Cremona: il top dell'ultima di A ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cremona, sfida con Venezia: il sogno dei playoff e l’addio a Roma? Cosa scoprirai Come può la vittoria contro Venezia fermare il trasferimento a Roma? Chi dovrà compensare l'assenza di Veronesi nel roster di... La Virtus Bologna domina con Alston e Pajola, playoff sfumati per Varese: gli highlightsLa Virtus Bologna non fa sconti e si impone 104-85 su Varese: per gli ospiti sfuma l'obiettivo-playoff, tenendo anche conto della vittoria di Trento...