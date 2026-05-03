Una partita tra Cremona e Venezia si avvicina con l’obiettivo di raggiungere i playoff, mentre si discute anche di un possibile trasferimento a Roma. La squadra locale cerca di bloccare questa ipotesi vincendo la sfida, mentre la mancanza di un giocatore chiave nel roster di Brotto richiede alcune modifiche nella formazione. La partita rappresenta un momento cruciale sia per le ambizioni sportive che per le questioni legate alla trasferte.

? Cosa scoprirai Come può la vittoria contro Venezia fermare il trasferimento a Roma?. Chi dovrà compensare l'assenza di Veronesi nel roster di Brotto?. Quali sono le reali probabilità di raggiungere i playoff oggi?. Come cambierà il tessuto sociale cremonese senza la sua squadra?.? In Breve Cremona vanta otto vittorie su tredici sfide giocate in casa questa stagione.. L'assenza di Giovanni Veronesi per frattura costale penalizza l'organico di Pierluigi Brotto.. Venezia conduce nel bilancio storico con 28 successi su 38 incontri totali.. Bowman e Parks avevano segnato 18 punti ciascuno nel primo turno stagionale.. Alle ore 17 di questa domenica 03 maggio 2026, il PalaRadi di Cremona accoglie l’Umana Reyer Venezia in un incontro che potrebbe segnare la fine di un’era sportiva per la città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremona, sfida con Venezia: il sogno dei playoff e l’addio a Roma

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