Fate silenzio! Macron si arrabbia per il caos in sala

Durante un evento in Kenya, il presidente francese ha interrotto un momento di tensione tra i partecipanti, invitandoli a fare silenzio e a uscire se vogliono parlare. Macron si è rivolto alla platea, alzando la voce, dopo aver notato rumori di sottofondo che disturbavano l’intervento. La scena si è svolta in modo piuttosto acceso, con il leader francese che ha ribadito il suo messaggio con decisione.

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