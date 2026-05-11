Fate silenzio! Macron si arrabbia per il caos in sala
Durante un evento in Kenya, il presidente francese ha interrotto un momento di tensione tra i partecipanti, invitandoli a fare silenzio e a uscire se vogliono parlare. Macron si è rivolto alla platea, alzando la voce, dopo aver notato rumori di sottofondo che disturbavano l’intervento. La scena si è svolta in modo piuttosto acceso, con il leader francese che ha ribadito il suo messaggio con decisione.
(Adnkronos) – "Se volete parlare, andate fuori". Emmanuel Macron alza la voce. Il presidente francese, in Kenya, bacchetta la platea colpevole di fare rumore durante un evento. "Se non vi interessa, andate a parlare fuori". —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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