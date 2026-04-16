Me**e fate schifo GF Vip Antonella Elia si butta sotto la pioggia fortissima ed è caos | pubblico sconvolto e furioso

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia si è avventurata sotto la pioggia intensa, provocando sconcerto tra il pubblico presente. La scena ha portato a una discussione tra i concorrenti, con alcuni che hanno espresso commenti duri nei confronti di un’altra partecipante. La catena di salvataggio all’interno della Casa ha subito un cambiamento che ha portato alla sua nomination, contribuendo a creare tensione tra i concorrenti.

La catena di salvataggio dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha completamente ribaltato gli equilibri nella Casa, trascinando Antonella Elia dritta in Nomination e scatenando un vero e proprio caos tra i concorrenti. In pochi minuti sono saltate alleanze, sono riemerse vecchie ruggini e il fragile equilibrio costruito negli ultimi giorni è andato in frantumi. A farne le spese è stato soprattutto il rapporto tra Antonella, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, che sembrava essersi appena consolidato. Tutto era nato in modo quasi inaspettato: durante una lite accesa tra Antonella Elia e Paola Caruso, Alessandra Mussolini aveva deciso di non prendere posizione contro la showgirl, anzi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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«Antonella è violenta, cattiva, non mi deve rompere i cog*ioni, guarda il tuo cibo che io guardo il mio. Lei deve andare fuori perché è violenta». Così Paola Caruso si è scagliata senza mezzi termini contro Antonella Elia, tutto per una discussione partita dalla b - facebook.com facebook