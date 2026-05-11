Fate in Blu Fate Infermiere i mercoledì coi grilli per la testa festeggiano l’inizio del quinto anno
Alla rassegna dei "Mercoledì coi grilli per la testa" il 13 maggio alle ore 17,30 in Libreria Romagnosi, Claudio Arzani, Dalila Ciavattini, Francesco Bonomini ritornano al passato. Esattamente a quell'11 maggio 2022 quando "tutto ha avuto inizio" ovvero nascevano i "mercoledì letterari" all'epoca.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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