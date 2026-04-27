Mercoledì coi grilli per la testa | Ermanno Mariani presenta L’imboscata alla Libreria Romagnosi

Da ilpiacenza.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla rassegna dei "Mercoledì coi grilli per la testa" il 29 aprile alle ore 17,30 in Libreria Romagnosi, introdotto dal giornalista e scrittore Claudio Arzani, Ermanno Mariani, piacentino classe 1964, "Una vita da precario": diplomato ragioniere, laureato in Lettere, insegnante di Italiano e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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