Mercoledì coi grilli per la testa | Ermanno Mariani presenta L’imboscata alla Libreria Romagnosi
Alla rassegna dei "Mercoledì coi grilli per la testa" il 29 aprile alle ore 17,30 in Libreria Romagnosi, introdotto dal giornalista e scrittore Claudio Arzani, Ermanno Mariani, piacentino classe 1964, "Una vita da precario": diplomato ragioniere, laureato in Lettere, insegnante di Italiano e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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