Fate il nostro gioco Tappe a Manfredonia Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo

Dal 13 al 15 maggio 2026, si terrà a Manfredonia, Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo un ciclo di incontri organizzati dall’ASL di Foggia intitolato “Fate il nostro gioco”. L’iniziativa coinvolgerà studenti e cittadini, offrendo spazi di confronto e informazione. Le tappe si svolgeranno in diverse location della provincia, con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi legati alla salute e al benessere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui