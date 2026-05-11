Fate il nostro gioco Tappe a Manfredonia Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo
Dal 13 al 15 maggio 2026, si terrà a Manfredonia, Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo un ciclo di incontri organizzati dall’ASL di Foggia intitolato “Fate il nostro gioco”. L’iniziativa coinvolgerà studenti e cittadini, offrendo spazi di confronto e informazione. Le tappe si svolgeranno in diverse location della provincia, con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi legati alla salute e al benessere.
ASL Foggia, “Fate il nostro gioco”: ciclo di talk dal 13 al 15 maggio 2026 per studenti e cittadini sui rischi delle dipendenze patologiche Sensibilizzare studenti e cittadini sui rischi legati al gioco d’azzardo attraverso un linguaggio semplice e chiaro, unendo divulgazione scientifica, matematica e psicologia. Con questo obiettivo ASL Foggia, su iniziativa del Dipartimento Dipendenze Patologiche, organizza il ciclo di conferenze-spettacolo dal titolo “Fate il nostro gioco”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e alla cittadinanza. Manfredonia, ore 19.00 – Saletta polivalente della Biblioteca Comunale: talk con la cittadinanza (ingresso libero) Monte Sant’Angelo, ore 11.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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