ASL Foggia Case e Ospedali di Comunità | al via la consegna di arredi e attrezzature sanitarie; prime tappe a San Marco in Lamis Vieste e Monte Sant’Angelo

Da ilsipontino.net 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state avviate le consegne di arredi e attrezzature sanitarie per le nuove Case e Ospedali di Comunità gestiti dall’ASL di Foggia. Le prime consegne sono state effettuate nelle strutture di San Marco in Lamis, Vieste e Monte Sant’Angelo. Le operazioni riguardano l’allestimento degli ambienti destinati all’assistenza domiciliare e di prossimità, con l’obiettivo di attivare i servizi nelle località interessate.

ASL Foggia prosegue il percorso di completamento delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità previsti dalla Missione 6 Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), entrando in una fase decisiva: è partita la consegna di arredi, attrezzature sanitarie e tecnologie elettromedicali. L’obiettivo è arrivare al completamento delle strutture rispettando le scadenze del PNRR, in linea con il primo target previsto al 31 maggio 2026. È stata, infatti, deliberata l’aggiudicazione della fornitura di arredi sanitari e d’ufficio destinati all’allestimento delle strutture.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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