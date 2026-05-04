Giornata Internazionale dell’Ostetrica Il calendario delle iniziative a Foggia Manfredonia Monte Sant’Angelo e San Severo

Da ilsipontino.net 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 maggio 2026 si celebra la Giornata Internazionale dell’Ostetrica, con diverse iniziative programmate in varie località della provincia. A Foggia, Manfredonia, Monte Sant’Angelo e San Severo sono previste attività dedicate alle ostetriche, con incontri, eventi pubblici e momenti di sensibilizzazione. La giornata mira a riconoscere il ruolo delle professioniste nel supporto al parto e alla salute delle donne.

Giornata Internazionale dell’Ostetrica 5 maggio 2026 Il calendario delle iniziative a Foggia, Manfredonia, Monte Sant’Angelo e San Severo per promuovere la salute della donna Il Consultorio familiare si conferma presidio di prossimità e spazio in cui la donna viene accolta non come paziente, ma persona inserita in un contesto familiare, affettivo e sociale. Un luogo di prevenzione, sostegno e promozione del benessere, capace di rispondere ai bisogni di salute con un approccio integrato e multidisciplinare. Ø Foggia: Consultorio in via Alvarez 2, con accesso libero dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Saranno proposte attività dedicate alla prevenzione e alla promozione della salute femminile, con particolare attenzione alla presa in carico globale della donna: Ø Manfredonia: Consultorio in via Barletta, dalle ore 9.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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