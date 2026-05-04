Giornata Internazionale dell’Ostetrica Il calendario delle iniziative a Foggia Manfredonia Monte Sant’Angelo e San Severo

Il 5 maggio 2026 si celebra la Giornata Internazionale dell’Ostetrica, con diverse iniziative programmate in varie località della provincia. A Foggia, Manfredonia, Monte Sant’Angelo e San Severo sono previste attività dedicate alle ostetriche, con incontri, eventi pubblici e momenti di sensibilizzazione. La giornata mira a riconoscere il ruolo delle professioniste nel supporto al parto e alla salute delle donne.

Giornata Internazionale dell’Ostetrica 5 maggio 2026 Il calendario delle iniziative a Foggia, Manfredonia, Monte Sant’Angelo e San Severo per promuovere la salute della donna Il Consultorio familiare si conferma presidio di prossimità e spazio in cui la donna viene accolta non come paziente, ma persona inserita in un contesto familiare, affettivo e sociale. Un luogo di prevenzione, sostegno e promozione del benessere, capace di rispondere ai bisogni di salute con un approccio integrato e multidisciplinare. Ø Foggia: Consultorio in via Alvarez 2, con accesso libero dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Saranno proposte attività dedicate alla prevenzione e alla promozione della salute femminile, con particolare attenzione alla presa in carico globale della donna: Ø Manfredonia: Consultorio in via Barletta, dalle ore 9.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Giornata Internazionale dell’Ostetrica. Il calendario delle iniziative a Foggia, Manfredonia, Monte Sant’Angelo e San Severo Notizie correlate Il Learning Sciences Institute dell’Università di Foggia a Monte Sant’Angelo con il laboratorio “Chi ha detto che non puoi?” per la Giornata Internazionale dei Diritti delle DonneIl Learning Sciences Institute dell'Università di Foggia a Monte Sant’Angelo con il laboratorio “Chi ha detto che non puoi?” per la Giornata... ASI Foggia, sviluppo dell’agglomerato Manfredonia–Monte Sant’Angelo: confronto tra Consorzio e ComuniDall’incontro è emerso un confronto costruttivo, anche se su alcunipunti le posizioni non risultano ancora convergenti. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giornata internazionale dell'Ostetrica; Giornata Internazionale dell’Ostetrica – gli eventi; Open day a Borgo Trento per la Giornata internazionale dell'Ostetricia; Giornata internazionale dell’Ostetrica, due eventi per celebrare la professione che accompagna alla vita. Giornata Internazionale dell’Ostetrica: il calendario delle iniziative a Foggia, Manfredonia, Monte Sant’Angelo e San SeveroIn occasione della Giornata Internazionale dell’Ostetrica, in programma domani, 5 maggio 2026, ASL Foggia promuove una serie di iniziative per valorizzare il ruolo dell’ostetrica, rafforzare l’accesso ... manfredonianews.it Giornata dell’ostetrica: l’ospedale di Verona apre le porte ai futuri genitoriPartorire a Verona: domani martedì 5 maggio, al via l'Open Day all'ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento ... veronaoggi.it Il 3 maggio si celebra la Giornata Internazionale per la libertà di stampa, senza stampa libera non c'è democrazia. Dalla Dichiarazione di Windhoek al richiamo ai diritti umani, fino alla nuova legge italiana in memoria dei giornalisti uccisi. #ANSA - facebook.com facebook Oggi è la Giornata internazionale dei vigili del fuoco. Il mio pensiero va a tutti i vigili del fuoco che stanno lavorando da giorni per spegnere il terribile incendio sul monte Faeta. #InternationalFirefighters Day. #Faeta x.com