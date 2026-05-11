Le aziende farmaceutiche si trovano ad affrontare una serie di difficoltà che vanno oltre le sfide usuali. Tra le problematiche più recenti ci sono l’aumento dei costi dell’energia e la diffusione di malattie come l’Hantavirus. A queste si aggiungono tensioni politiche e conflitti in diverse regioni, tra cui l’Iran, che influenzano la disponibilità di materie prime e i mercati globali.

Non bastavano il conflitto in Iran e il blocco di Hormuz. “Abbiamo crisi politiche, economiche, sanitarie. C’è un focolaio di Hantavirus non lontano da noi e questo evidenzia la priorità dell’industria della salute”. Ad analizzare le tante sfide per le imprese produttrici dei farmaci è il presidente di Farmindustria Marcello Cattani, dall’evento ‘Innovazione e produzione di valore’ nello stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese, che festeggia 80 anni di attività. Il pharma è “il primo settore manifatturiero italiano. Ma dobbiamo creare le condizioni affinché aziende come Bayer possano restare in Italia” insiste Cattani. Come? “Dobbiamo continuare, insieme a Regione Lombardia e al Governo, sul percorso delle riforme.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Farmaci e sfide per le imprese, dall’Hantavirus all’Iran passando per i costi dell’energia

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