Prato in crisi | costi energia uccidono le imprese tessili

Prato sta attraversando una fase difficile per le imprese tessili a causa dei costi energetici elevati, che stanno mettendo a rischio la loro continuità. Il deputato Christian Di Sanzo ha evidenziato come questa situazione stia gravando pesantemente sulle aziende locali, portando molte di esse a fronteggiare serie difficoltà. La crisi energetica sta avendo un impatto diretto sulla produzione tessile della zona.

Prato si trova al limite della sopravvivenza produttiva a causa di costi energetici insostenibili, secondo quanto denunciato dal deputato Christian Di Sanzo. Le imprese tessili e manifatturiere del distretto pratese non riescono più a reggere la pressione economica generata dalle bollette attuali. La richiesta è chiara: il governo deve abbandonare le misure d’emergenza sporadiche per adottare una strategia strutturale che modifichi l’architettura del sistema energetico. La situazione critica colpisce direttamente i panificatori e i produttori che operano con forni accesi molte ore al giorno o con macchinari che non possono essere spenti. Per questi settori, l’energia non rappresenta una semplice voce di bilancio, ma costituisce la condizione stessa necessaria alla produzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prato in crisi: costi energia uccidono le imprese tessili Articoli correlati Energia, l’effetto della crisi in Medio Oriente: fino a 10 miliardi di costi in più per le impreseLe stime della Cgia dopo l’attacco all’Iran: rincari di gas ed elettricità spinti dalle tensioni geopolitiche. Crisi in Medio Oriente, l'allarme di Confapi Emilia: "Rischio speculazione su costi e prodotti. Tutelare imprese e cittadiniIl presidente Alberto Meschieri: "Intervenire tempestivamente ma con misura sui prezzi con operazioni temporanee almeno per i prodotti ottenuti con...