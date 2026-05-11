Farmaci dalla Lombardia alla Cina l’insolito viaggio dell’aspirina prodotta a Garbagnate Milanese

Le compresse di aspirina realizzate nello stabilimento di Garbagnate Milanese sono state esportate in Cina, segnando un percorso insolito per un farmaco così diffuso. La produzione avviene in Lombardia, ma il prodotto finito ha raggiunto un mercato asiatico, dimostrando l’export di farmaci italiani oltre i confini nazionali. Questa operazione coinvolge una delle principali aziende farmaceutiche e si inserisce in un quadro di commercio internazionale di medicinali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dalla Lombardia alla Cina, sì: avete letto bene. È decisamente controcorrente il viaggio delle compresse di aspirina prodotte da Bayer Italia nello stabilimento di Garbagnate Milanese. Specializzato nella produzione di forme solide orali, nel 2025 lo stabilimento ha realizzato quasi 8 miliardi di compresse, contribuendo alla produzione ed esportazione di farmaci essenziali, tra cui antibiotici, anticoagulanti orali e, appunto, il cardiovascolare più iconico del Gruppo. Proprio quest’ultimo è destinato per circa il 70% al mercato cinese e per il restante 30% ai mercati europei, a conferma del ruolo del sito come hub produttivo orientato all’export.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Farmaci dalla Lombardia alla Cina, l’insolito viaggio dell’aspirina prodotta a Garbagnate Milanese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dalle barricate alla tavola: l’insolito viaggio di Renato PeregoIl volto della protesta brianzola ha cambiato scenario, passando dalle barricate contro l'urbanizzazione selvaggia alla celebrazione delle radici... Garbagnate Milanese, bomba a mano ritrovata nel vecchio ospedale: intervengono i carabinieriGarbagnate Milanese (Milano), 12 aprile 2026 – Una bomba a mano è stata ritrovata stamattina nell'area intorno al vecchio ospedale di Garbagnate...