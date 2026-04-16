Dalle barricate alla tavola | l’insolito viaggio di Renato Perego

Un personaggio noto nella regione ha vissuto un percorso che lo ha portato dall’essere protagonista di proteste contro l’urbanizzazione incontrollata a partecipare a eventi religiosi tradizionali. In passato, aveva preso parte a manifestazioni con barricate, mentre recentemente è stato coinvolto in celebrazioni connesse alle tradizioni religiose locali. La sua vicenda rappresenta un cambiamento di ruolo e di impegno pubblico nel corso degli anni.

Il volto della protesta brianzola ha cambiato scenario, passando dalle barricate contro l'urbanizzazione selvaggia alla celebrazione delle radici religiose. Renato Perego, noto per le sue uscite dal tetto di una Renault 4, ha trasformato il suo abituale divano in un tavolo imbandito per onorare la Pasqua ortodossa tra Albiate e Desio, portando la sua visione di riappropriazione degli spazi pubblici direttamente nelle strade del territorio. Dall'attivismo contro il cemento alla convivialità del r .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalle barricate alla tavola: l’insolito viaggio di Renato Perego Notizie correlate La tavola della memoria. In viaggio alla ricerca dei sapori della tradizioneTappa a Medicina per l’Accademia Italiana della Cucina, che ha scelto di eleggere la Trattoria Vicolo della Lanterna come scenario per ospitare la... “Opra”, viaggio nella mente e nel dolore: il nuovo romanzo di Renato SchembriSi intitola “Opra”, il nuovo romanzo dello psicoterapeuta e scrittore agrigentino Renato Schembri, già autore di “Stagioni del silenzio”, “Canberra”...