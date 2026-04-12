Garbagnate Milanese bomba a mano ritrovata nel vecchio ospedale | intervengono i carabinieri

Stamattina, durante le operazioni della “Giornata del Verde Pulito”, un'esplosivo a mano è stato trovato nell'area circostante il vecchio ospedale di Garbagnate Milanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per mettere in sicurezza l'area e avviare le verifiche del caso. La scoperta ha causato l'interruzione momentanea delle attività e l'evacuazione di alcune zone limitrofe.

Garbagnate Milanese (Milano), 12 aprile 2026 – Una bomba a mano è stata ritrovata stamattina nell'area intorno al vecchio ospedale di Garbagnate Milanese nell'ambito della “ Giornata del Verde Pulito ”. Un’iniziativa organizzata dal Comitato Cittadella Socio Sanitaria Garbagnate con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e promuovere il recupero dell'ex ospedale chiuso dieci anni fa. Alla pulizia straordinaria hanno partecipato oltre un centinaio di cittadini e molte associazioni di volontariato che hanno a cuore il futuro dell'ex sanatorio. Durante le operazioni di pulizia sono stati ritrovati rifiuti di ogni genere: da vecchi elettrodomestici a sacchi di immondizia, dagli estintori ai bidoni di vernici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garbagnate Milanese, bomba a mano ritrovata nel vecchio ospedale: intervengono i carabinieri Garbagnate, bomba a mano ritrovata nel vecchio ospedaleCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Villa di Briano. Rinvenuta in un terreno privato una bomba a mano: intervengono Carabinieri ed EsercitoPaura nella tarda mattinata di oggi, giovedì 26 febbraio, a Villa di Briano, nel Casertano, dove è stato rinvenuto un ordigno bellico risalente alla...