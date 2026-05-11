Fano arrestato 50enne | aggredisce la compagna e tenta la violenza sessuale

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Fano dopo aver aggredito la compagna durante un episodio avvenuto nella loro abitazione. Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha colpito la donna con schiaffi e pugni, provocandole ferite visibili in diverse parti del corpo. Durante l'aggressione, avrebbe tentato di mettere in atto una violenza sessuale, ma gli amici presenti sono intervenuti prontamente, riuscendo a salvare la vittima.

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? Domande chiave Come sono riusciti gli amici a salvare la vita alla donna?. Quali ferite ha riportato la vittima durante l'aggressione in casa?. Perché gli episodi di violenza erano già avvenuti in passato?. Cosa accadrà ora al 50enne dopo la tentata violenza sessuale?.? In Breve Aggressione avvenuta sabato 2 maggio in una casa di Fano.. Vittima ferita alla spalla e trasportata d'urgenza in ospedale.. Precedenti episodi di violenza domestica già segnalati in passato.. Intervento tempestivo della Polizia di Stato dopo chiamata di amici.. La Polizia di Stato è intervenuta a Fano nella serata di sabato 2 maggio per fermare un uomo di 50 anni, accusato di aver aggredito violentemente la propria compagna all’interno della loro abitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fano, arrestato 50enne: aggredisce la compagna e tenta la violenza sessuale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Violenza in casa a Pozzuoli: aggredisce la compagna e torna a minacciarla, arrestato 34enneIntervento immediato della Polizia di Stato dopo la segnalazione alla centrale operativa. Aggredisce compagna con un coltello e tenta di colpire un carabiniere: arrestatoLucca, 4 marzo 2026 – Ieri pomeriggio a Capannori, i militari dell’Arma dei Carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Lucca hanno...