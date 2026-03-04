Aggredisce compagna con un coltello e tenta di colpire un carabiniere | arrestato

I carabinieri della Sezione radiomobile di Lucca hanno arrestato un uomo di 61 anni a Capannori. L’uomo, disoccupato e con precedenti, è stato accusato di aver aggredito la compagna con un coltello e di aver tentato di colpire un carabiniere intervenuto sul posto. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, e l’arresto è stato eseguito in seguito a resistenza e minacce aggravate.

Lucca, 4 marzo 2026 – Ieri pomeriggio a Capannori, i militari dell’Arma dei Carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Lucca hanno arrestato un 61enne, disoccupato e con precedenti, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e minacce aggravate. L’intervento è scattato intorno alle 14.50, quando la Centrale operativa dei Carabinieri di Lucca ha inviato una pattuglia della Radiomobile e una della Stazione di Capannori in via Pesciatina, dopo la chiamata al numero di emergenza 112 da parte di una donna che riferiva di essere minacciata dal compagno con un coltello. Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno trovato la donna visibilmente turbata e sotto shock, che ha raccontato di essere stata percossa e minacciata dall’uomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

