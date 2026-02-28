Violenza in casa a Pozzuoli | aggredisce la compagna e torna a minacciarla arrestato 34enne

A Pozzuoli, una donna ha chiamato le forze dell'ordine segnalando un'aggressione da parte del compagno. La Polizia di Stato è intervenuta rapidamente e ha arrestato un uomo di 34 anni, già coinvolto in precedenti episodi di violenza, che stava cercando di rientrare nell’appartamento con atteggiamento intimidatorio. L’uomo è stato bloccato prima di riuscire a entrare nell’abitazione.

Intervento immediato della Polizia di Stato dopo la segnalazione alla centrale operativa. L'uomo, già responsabile di precedenti episodi, è stato bloccato mentre tentava di rientrare nell'abitazione con atteggiamento intimidatorio.. Nel pomeriggio di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne napoletano, per maltrattamenti in famiglia. In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di un'aggressione ai danni di una donna da parte del compagno. I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati dalla donna la quale ha raccontato loro che, poco prima, era stata aggredita sia verbalmente che fisicamente dal compagno, come già avvenuto in altre occasioni; lo stesso, si era poi allontanato.