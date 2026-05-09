Le autorità stanno proseguendo le indagini sulla scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei figli, avvenuta alcuni giorni fa nel territorio del Piacentino. Le ricerche sono state avviate dopo la segnalazione di sparizione e sono attualmente in corso per accertare le cause e localizzare le persone coinvolte. La vicenda è ora oggetto di un'ipotesi di reato di sequestro di persona.

Vanno avanti da giorni le ricerche di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due figli di 14 e 16 anni, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 20 aprile dopo essere partiti da Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, dove vivono. Le operazioni si stanno concentrando nella zona di Tarcento (Udine), dove la loro macchina è stata trovata in un parcheggio il 6 maggio. Intanto la Procura di Piacenza, che ha aperto un fascicolo sulla scomparsa di madre e figli, ora indaga per sequestro di persona. Sonia Bottacchiari e figli scomparsi da Piacenza L'auto ritrovata a Tarcento e le ricerche in Friuli La procura indaga per sequestro di persona Sonia Bottacchiari e figli scomparsi da Piacenza Non si fermano in Friuli Venezia Giulia le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli adolescenti, scomparsi da oltre 18 giorni.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli da Castell'Arquato, ora si indaga per sequestro di persona

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