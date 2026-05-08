Una donna e i suoi due figli adolescenti sono scomparsi durante una vacanza in Friuli. La loro auto, che era parcheggiata in zona, è stata trovata vuota, mentre i telefoni sono spenti da settimane. Il ritorno era programmato per il 24 aprile, ma non hanno fatto più ritorno. Al momento, si sta valutando se madre e figli abbiano abbandonato il veicolo per raggiungere un'altra destinazione.

La famiglia viveva nei pressi di Castell’Arquato, nel Piacentino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe detto all’ex marito, dal quale era separata da circa una dozzina di anni, che sarebbe partita con i figli per alcuni giorni di campeggio in provincia di Udine: il rientro era previsto il 24 aprile. Nel frattempo la Procura di Piacenza ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori dopo la denuncia presentata dal padre dei ragazzi. Gli inquirenti, però, non escludono la pista dell’allontanamento volontario. A rafforzare questa ipotesi ci sarebbe una circostanza emersa nelle ultime ore: prima della partenza Sonia Bottacchiari si sarebbe licenziata dal supermercato in cui lavorava, facendosi liquidare quello che le spettava ancora.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli adolescenti durante una vacanza in Friuli: trovata l’auto, telefoni spenti da settimane

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