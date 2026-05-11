Famiglia scomparsa trovate due lettere della madre Sonia Bottacchiari | Fanno pensare all' ipotesi suicidio

Sono state trovate due lettere scritte dalla madre di famiglia scomparsa da Salsomaggiore il 20 aprile, insieme ai suoi due figli adolescenti. Le missive, indirizzate rispettivamente al padre e ai figli, fanno sorgere l'ipotesi di un gesto estremo della donna. Le autorità stanno analizzando i contenuti e il contesto di queste lettere nell’ambito delle indagini sulla scomparsa. La famiglia non ha più avuto contatti con la donna e i minori da diversi giorni.

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Sonia Bottacchiari, la 49enne di Salsomaggiore scomparsa dal 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni, aveva lasciato due lettera, una indirizzata al padre e l'altra ai figli. A ritrovare la prima lettera, mentre si trovava nell'abitazione dell'uomo, insieme a lui, l'inviato di SkyTg24.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Famiglia scomparsa, trovate alcune lettere della madre Sonia Bottacchiari: "Fanno pensare all'ipotesi suicidio"Sonia Bottacchiari, la 49enne di Salsomaggiore scomparsa dal 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni, aveva lasciato una lettera... Famiglia scomparsa, trovate alcune lettere della madre Sonia Bottacchiari: si pensa all'ipotesi suicidioSonia Bottacchiari, la 49enne di Salsomaggiore scomparsa dal 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni, aveva lasciato due lettera, una... Argomenti più discussi: Famiglia scomparsa, le quattro piste seguite dagli investigatori nel giallo di mamma Sonia e i suoi due figli; Mamma scomparsa con i due figli di 14 e 16 anni: trovata l'auto parcheggiata; Si licenzia, poi parte con i suoi due figli e sparisce con loro. Il giallo di Sonia Bottacchiari: l'auto ritrovata e la denuncia dell'ex marito; Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli a Piacenza da settimane, l'allarme del padre: auto ritrovata a Tarcento. Famiglia scomparsa, trovate due lettere della madreLe carte fanno pensare alla volontà suicidaria della piacentina Sonia Bottacchiari. Serve riserbo, fa sapere alla Tgr la procura di Udine, dove intanto continuano le ricerche della donna e dei due f ... rainews.it