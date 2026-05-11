Famiglia scomparsa trovata una lettera della donna | situazione di sofferenza e inquietudine
Una donna scomparsa da oltre un mese, insieme ai suoi due figli, ha lasciato una lettera al padre prima di scomparire. La donna, di 49 anni, è scomparsa il 20 aprile e la lettera descrive una situazione di sofferenza e inquietudine. Le ricerche non hanno ancora portato al ritrovamento dei tre e le autorità stanno indagando sulle circostanze della scomparsa.
Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa dal 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni, aveva lasciato una lettera al padre. A ritrovarla, mentre si trovava nell'abitazione dell'uomo, insieme a lui, l'inviato di SkyTg24, Flavio Isernia. Lo riporta l’Ansa. Dallo scritto, di cui sono stati.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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