Spariti nel nulla con quattro cani dopo una vacanza | ansia per Sonia Bottacchiari e i suoi due figli

Sonia Bottacchiari e i suoi due figli sono scomparsi dopo aver trascorso una vacanza, lasciando dietro di sé quattro cani. L’ultimo contatto telefonico risale a Tarcento, dopodiché si sono perse tutte le tracce. La loro auto è stata ritrovata, ma di loro nessuna notizia. La ricerca continua, mentre familiari e amici temono il peggio.

L’ultima telefonata da Tarcento, poi il silenzio assoluto: ritrovata l’auto della donna. Sono giorni di angoscia e interrogativi quelli vissuti dalla famiglia di Sonia Bottacchiari, la donna di Salsomaggiore Terme della quale non si hanno più notizie dal 20 aprile insieme ai suoi due figli minorenni e ai quattro cani che viaggiavano con loro. La donna era partita a bordo della sua Chevrolet Captiva grigia, dotata di portabagagli Thule sul tetto, con l’intenzione di trascorrere alcuni giorni di vacanza in Friuli Venezia Giulia. Un viaggio che, secondo quanto riferito ai familiari, sarebbe dovuto durare circa una settimana. Da allora, però, ogni contatto si è improvvisamente interrotto.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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