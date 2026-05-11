Una donna di 49 anni, scomparsa dal 20 aprile in Friuli insieme ai suoi due figli di 14 e 16 anni, è stata trovata grazie al ritrovamento di una lettera scritta dalla stessa prima di allontanarsi. La missiva, indirizzata al padre, contiene parole di sofferenza e inquietudine. La famiglia era sparita senza lasciare altri segnali o tracce, e le autorità stanno ora cercando di ricostruire gli ultimi momenti prima della scomparsa.

Prima di far perdere le proprie tracce e quelle dei suoi due figli di 16 e 14 anni, Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni scomparsa dal 20 aprile in Friuli, avrebbe scritto una lettera al padre. Lo rivela l'inviato di SkyTg24 Flavio Isernia che stava riprendendo, insieme alla troupe, alcuni oggetti lasciati dalla donna nella casa del padre quando si è imbattuto nel messaggio lasciato dalla donna al padre. Il testo della lettera rivela uno stato di profonda " sofferenza e inquietudine " della Bottacchiari che potrebbe rappresentare dettagli utili a chiarire cosa sia accaduto alla famiglia partita il 20 aprile da Castell’Arquato, nel Piacentino, per raggiungere il Friuli Venezia Giulia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Famiglia scomparsa in Friuli, trovata una lettera della donna: "Sofferenza e inquietudine"

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