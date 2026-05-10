In occasione della Festa della Mamma, è stata diffusa una lettera scritta da Catherine Birmingham, membro della famiglia che vive nel bosco. Nel suo messaggio, Catherine esprime il dolore di essere lontana dai propri figli. La comunicazione è stata resa pubblica in un momento di particolare rilevanza familiare, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sul contesto in cui la lettera è stata scritta.

Il giorno della Festa della Mamma non è stato un giorno felice per Catherine Birmingham. La madre della cosiddetta famiglia nel bosco si trova ancora lontana dai propri bambini, accuditi in una struttura protetta di Vasto, e impossibilitata a trascorrere la notte accanto alla figlia ricoverata in ospedale. Birmingham ha raccontato il proprio dolore in una lettera inviata ai giornali. Niente Festa della Mamma per la famiglia nel bosco La preoccupazione per la figlia in ospedale La speranza della famiglia nel bosco Niente Festa della Mamma per la famiglia nel bosco Catherine Birmingham torna a parlare e per farlo non ha scelto un giorno qualunque, la lettera della donna arriva proprio nel giorno della Festa della Mamma.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, la lettera di Catherine nella Festa della Mamma: “L’orrore è stare lontana dai miei figli"

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