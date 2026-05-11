Famiglia nel bosco la lettera di mamma Catherine | È dura stare dover lasciare mia figlia sola in ospedale ridatemi i miei piccoli

Catherine Birmingham, nota come la “mamma del bosco”, ha scritto una lettera in cui descrive la difficoltà di aver lasciato la propria figlia in ospedale e chiede di poter riabbracciare i suoi bambini. La donna è stata lontana dai figli per sei mesi, periodo durante il quale avrebbe dovuto trascorrere una giornata di serenità con la famiglia. La vicenda si svolge a Palmoli e ha suscitato l’attenzione di molti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sei mesi lontana dai bambini. Quella che avrebbe dovuto essere una giornata dedicata alla serenità e alla famiglia si è trasformata ancora una volta in un momento di dolore per Catherine Birmingham, conosciuta da molti come la “mamma del bosco” di Palmoli. Attraverso una lettera pubblicata sulle pagine del quotidiano Il Centro, la donna ha raccontato la sofferenza che vive da ormai sei mesi, da quando i suoi tre figli sono stati allontanati dalla casa di famiglia il 20 novembre scorso e trasferiti in una struttura protetta a Vasto. La figlia ricoverata e il divieto di restare accanto a lei. A rendere ancora più dolorosa la situazione è stato il recente ricovero della figlia di sette anni.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Famiglia nel bosco, la lettera di mamma Catherine: “È dura stare dover lasciare mia figlia sola in ospedale, ridatemi i miei piccoli” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pride and Prejudice | Volume 3, Chapters 1-10 | Audiobook (Elizabeth at Pemberley) Notizie correlate Famiglia nel bosco, la lettera di Catherine nella Festa della Mamma: “L’orrore è stare lontana dai miei figli"Il giorno della Festa della Mamma non è stato un giorno felice per Catherine Birmingham. “La verità sui miei figli”. Famiglia nel bosco, la lettera choc della mamma CatherineUna lettera destinata a far discutere, che arriva nel pieno di una delle vicende più controverse degli ultimi mesi. Argomenti più discussi: Famiglia nel bosco, la bimba ricoverata: come sta, il chiarimento del Garante; Famiglia nel bosco, ricoverata una delle figlie in ospedale: ultime news; Famiglia nel bosco di Palmoli, improcedibile il reclamo contro l’allontanamento della madre; Famiglia nel bosco, la verità divisa: tra perizie, polemiche e il destino di tre bambini. Famiglia nel bosco, la lettera aperta della madre Catherine Birmingham: Mi hanno strappato i figli. Dovevano aiutarci, ci hanno distrutti x.com Netflix vuole fare un film sulla famiglia del bosco? Continua a dividere il caso della famiglia che sostiene di voler vivere a contatto con la natura reddit