Catherine ha scritto una lettera in occasione della Festa della mamma, descrivendo il dolore di essere lontana dai propri figli da quando, a novembre, il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha disposto il loro allontanamento. Nella missiva, esprime il desiderio di riabbracciare i figli e il padre, sottolineando il suo disagio nel vivere l'assenza forzata. La situazione riguarda la famiglia coinvolta in un procedimento giudiziario e l’allontanamento è stato deciso dall’autorità competente.

Catherine vive lontana dai figli da novembre, quando il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento dei bambini "Avrei desiderato, sperato, sognato un solo dono infinito: le braccia e il calore dei miei figli intorno a me e al loro padre". È una lettera piena di sentime.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco, la lettera di Catherine per la Festa della mamma: "Vivo l'orrore di essere lontana dai miei figli"

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