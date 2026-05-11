Famiglia nel bosco la lettera di Catherine per la Festa della mamma | Vivo l' orrore di essere lontana dai miei figli
Catherine ha scritto una lettera in occasione della Festa della mamma, descrivendo il dolore di essere lontana dai propri figli da quando, a novembre, il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha disposto il loro allontanamento. Nella missiva, esprime il desiderio di riabbracciare i figli e il padre, sottolineando il suo disagio nel vivere l'assenza forzata. La situazione riguarda la famiglia coinvolta in un procedimento giudiziario e l’allontanamento è stato deciso dall’autorità competente.
Catherine vive lontana dai figli da novembre, quando il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento dei bambini "Avrei desiderato, sperato, sognato un solo dono infinito: le braccia e il calore dei miei figli intorno a me e al loro padre". È una lettera piena di sentime.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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