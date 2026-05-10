Una donna ha scritto una lettera in cui racconta di vivere un dramma personale legato alla lontananza dai propri figli. Nella missiva, esprime il desiderio di riabbracciare i figli e il loro padre, sottolineando la sofferenza di essere separata da loro. La donna si rivolge a chi legge, descrivendo il senso di orrore e di vuoto causato dall’assenza della famiglia, senza entrare in dettagli specifici sulla vicenda.

" Avrei desiderato, sperato, sognato un solo dono infinito: le braccia e il calore dei miei figli intorno a me e al loro padre". Sono parole colme di commozione e sofferenza quelle che Catherine Birmingham, la madre dei tre fratellini nel bosco di Palmoli, mette nero su bianco in un lettera affidata e pubblicata dal quotidiano Il Centro nel giorno della Festa della mamma. La donna vive lontana dai figli dallo scorso novembre, ovvero quando il Tribunale dei Minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento dei bambini dai genitori. Una distanza diventata ancor più insopportabile negli ultimi giorni, non solo per i recenti sviluppi dell’inchiesta, ma soprattutto perché le sarebbe stato impedito di trascorrere la notte accanto alla primogenita di 7 anni, ricoverata in ospedale per problemi respiratori.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, la lettera di Catherine: "Vivo l'orrore di essere lontana dai miei figli"

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