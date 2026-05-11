I genitori di una famiglia che vive nel bosco hanno ottenuto il permesso di visitare la loro figlia ricoverata in ospedale per un massimo di un'ora al giorno. La ragazza si trova in reparto da alcuni giorni, ma i genitori non possono stare con lei per più di questa breve fascia oraria. La decisione è stata comunicata dalle autorità sanitarie, che hanno stabilito questo limite nel rispetto delle normative vigenti.

Migliorano le condizioni della bimba della famiglia del bosco ricoverata da una settimana in ospedale per un problema respiratorio. Ma è polemica sulla scarsa possibilità di visita da parte dei genitori, come denunciato dalla madre Catherine Birmingham con una lettera nel giorno della festa della mamma. I genitori posso vedere la figlia soltanto un’ora al giorno, durante il normale orario di visita. E mai da soli, dato che la loro responsabilità genitoriale è stata sospesa. La bimba della famiglia nel bosco in ospedale Quanto possono stare Catherine e Nathan con la figlia La posizione del garante nazionale per l'infanzia La bimba della...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Catherine può vedere la figlia ricoverata in ospedale "solo un'ora al giorno"

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La lettera di Catherine Birmingham della famiglia nel bosco che, nel giorno della Festa della Mamma, è lontana dai suoi figli x.com

Famiglia nel bosco, amici in ospedale 'ci è stata negata visita alla bimba' reddit