Famiglia nel bosco la figlia in ospedale Ma può vedere i genitori solo un’ora al giorno
La famiglia coinvolta nell’incidente nel bosco ha visto la figlia minore, ricoverata in ospedale, per un’ora al giorno. Le visite sono state concesse nel rispetto delle norme sanitarie e si sono svolte in un’area dedicata. La ragazza si sta riprendendo ed è sotto osservazione. I genitori hanno potuto parlare con lei durante questi momenti, mentre le visite sono limitate a causa delle restrizioni vigenti.
Prosegue per fortuna nel migliore dei modi il recupero della figlia minore della “ famiglia nel bosco”: la piccola, attualmente ricoverata presso la struttura ospedaliera di Vasto per complicazioni respiratorie di natura virale, è in condizioni stabili, ma resta forte l’amarezza dei genitori Catherine Birmingham e Nathan Trevallion per l’impossibilità di dedicarle più tempo durante la degenza. La bimba, sotto il controllo di un'operatrice della comunità a cui è stata affidata insieme ai fratelli dopo il provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare, sarebbe decisamente provata dal punto di vista psicologico: “Chiede di mamma e papà, è spaventata e triste”, hanno raccontato i coniugi ad alcuni amici.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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