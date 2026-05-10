La famiglia coinvolta nell’incidente nel bosco ha visto la figlia minore, ricoverata in ospedale, per un’ora al giorno. Le visite sono state concesse nel rispetto delle norme sanitarie e si sono svolte in un’area dedicata. La ragazza si sta riprendendo ed è sotto osservazione. I genitori hanno potuto parlare con lei durante questi momenti, mentre le visite sono limitate a causa delle restrizioni vigenti.

Prosegue per fortuna nel migliore dei modi il recupero della figlia minore della “ famiglia nel bosco”: la piccola, attualmente ricoverata presso la struttura ospedaliera di Vasto per complicazioni respiratorie di natura virale, è in condizioni stabili, ma resta forte l’amarezza dei genitori Catherine Birmingham e Nathan Trevallion per l’impossibilità di dedicarle più tempo durante la degenza. La bimba, sotto il controllo di un'operatrice della comunità a cui è stata affidata insieme ai fratelli dopo il provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare, sarebbe decisamente provata dal punto di vista psicologico: “Chiede di mamma e papà, è spaventata e triste”, hanno raccontato i coniugi ad alcuni amici.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, la figlia in ospedale. Ma può vedere i genitori solo un’ora al giorno

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