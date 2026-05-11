False multe PagoPA e mail-trappola scatta l’allarme phishing | agrigentina perde 200 euro con un click
Un cittadino di una città siciliana ha perso 200 euro dopo aver cliccato su un link presente in una email che simulava un avviso di multa da PagoPA. La comunicazione, che mostrava il logo dell’ente di pagamento, richiedeva un pagamento immediato e aveva come oggetto una presunta infrazione. L’utente, convinto dell’autenticità del messaggio, ha fornito i propri dati e effettuato il pagamento.
L'avviso arriva con una mail apparentemente affidabile, con il logo di PagoPA e come oggetto una presunta multa da pagare con urgenza. C'è poi un pulsante su cui cliccare per “regolarizzare” la posizione. È così che una donna agrigentina di 52 anni è finita nella rete di una nuova truffa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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#occhioalletruffe Gentile utente, il nostro sistema ha rilevato la presenza di una posizione ancora aperta. Si tratta di una contestazione per eccesso di velocità rilevata automaticamente. Inizia così la mail inviata da un sedicente servizio PagoPa in cui vengo facebook
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