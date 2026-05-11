False multe PagoPA e mail-trappola scatta l’allarme phishing | agrigentina perde 200 euro con un click

Un cittadino di una città siciliana ha perso 200 euro dopo aver cliccato su un link presente in una email che simulava un avviso di multa da PagoPA. La comunicazione, che mostrava il logo dell’ente di pagamento, richiedeva un pagamento immediato e aveva come oggetto una presunta infrazione. L’utente, convinto dell’autenticità del messaggio, ha fornito i propri dati e effettuato il pagamento.

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