Una pensionata ha denunciato di aver perso 200 mila euro a causa di una truffa legata a un’app chiamata

Un progetto presentato come innovativo, un’app che prometteva risparmi e piccoli guadagni, e la promessa, sempre la più convincente di tutte, di un investimento “sicuro”. È da qui che inizia una vicenda che il Corriere della Sera ha ricostruito nei dettagli, e che oggi finisce al centro di un’inchiesta per truffa aggravata e autoriciclaggio. La storia, avvenuta in Trentino, nella provincia di Trento ha come protagonista una donna di 80 anni che, nel tempo, ha messo insieme i risparmi di una vita fatta di lavoro e sacrifici. L’obiettivo era semplice: garantirsi una stabilità economica negli anni della vecchiaia, un piccolo “vitalizio” costruito con prudenza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perde 200 mila euro per colpa di “Lino il maialino salva soldino”: scatta l’allarme per la nuova truffa dopo la denuncia di una pensionata

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