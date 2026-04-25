Allarme sicurezza | ecco la nuova e-mail che imita l’Agenzia delle Entrate In un click vi rubano l’identità digitale

Una recente campagna di phishing sta diffondendosi tra i contribuenti italiani, utilizzando un'email che imita quella dell'Agenzia delle Entrate. In pochi clic, gli utenti rischiano di perdere l'accesso alla propria identità digitale. La comunicazione inganna riceventi e li induce a fornire dati sensibili, creando una vulnerabilità che può essere sfruttata da malintenzionati. La diffusione di questo tipo di messaggi ha sollevato preoccupazioni tra le autorità competenti.