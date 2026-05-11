Prime Video ha annunciato che l’attore Aaron Paul si unirà alla serie di Fallout, confermando il suo coinvolgimento dopo il successo di Westworld. La produzione della serie, ambientata in un universo post-apocalittico, si aggiunge alla lista di produzioni di Prime Video che hanno ottenuto un riscontro positivo. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso i canali della piattaforma di streaming, senza ulteriori dettagli sui ruoli o sulle tempistiche di produzione.

L’universo post-apocalittico di Fallout continua a espandersi e lo fa accogliendo una delle stelle più brillanti del panorama televisivo odierno. Prime Video porterà il vincitore dell’Emmy Aaron Paul ad unirsi al cast della terza stagione della serie, la notizia è stata confermata da Deadline. Per l’attore, celebre per il ruolo di Jesse Pinkman in Breaking Bad, si tratta di una reunion d’eccezione con i produttori esecutivi Jonathan Nolan e Lisa Joy, con i quali aveva già collaborato nell’ultima stagione di Westworld. La notizia del casting di Paul non è l’unica novità riguardante la produzione. Per la terza stagione, gli attori Annabel O’Hagan e Dave Register sono stati promossi a “series regular”, unendosi a Frances Turner, che aveva già ottenuto lo stesso avanzamento durante la seconda stagione.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Fallout 3, colpo grosso di Prime Video: Aaron Paul si unisce alla serie dei record dopo il successo di Westworld

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