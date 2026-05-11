Recentemente, sui social si sono scontrati rapper e membri di un gruppo musicale chiamato Veloci, dando vita a una serie di commenti e reazioni pubbliche. Dani Faiv ha accusato un altro artista di essere sottomesso, mentre Tony2Milli ha parlato di comportamenti antisportivi. La disputa ha attirato l’attenzione di fan e osservatori, sollevando domande su chi abbia innescato questa lite verbale e sui motivi alla base delle accuse.

? Domande chiave Chi ha scatenato la guerra verbale tra i rapper e i Veloci?. Perché Dani Faiv accusa Patrick Stevens di essere un uomo sottomesso?. Come ha influenzato l'alleanza tra DJ e concorrenti la competizione?. Cosa ha spinto i musicisti a pubblicare un brano trap post-gara?.? In Breve I rapper criticano Jo Squillo e Michelle Masullo per l'approccio pesante al programma.. L'ultima puntata ha registrato 381mila spettatori con uno share dell'1,8%.. La finale si svolgerà il 14 maggio a Kyoto, in Giappone.. I musicisti hanno pubblicato il brano trap In Tv dopo l'eliminazione.. Dani Faiv e Tony2Milli hanno lanciato frecciate durissime contro Fiona May e Patrick Stevens, definendo il primo sottomesso e la seconda antisportiva dopo l’eliminazione dei rapper dalla competizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Faiv e Tony2Milli: “Lui sottomesso, lei antisportiva

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