Papamarenghi | Reggi si comporta da vero sindaco Comune sottomesso

Un documento distribuito a politici, giornalisti e figure di rilievo di Piacenza rivela che un dossier sostiene che Reggi si comporta come un vero sindaco, mentre il Comune sembra essere sottoposto alle sue decisioni. Il testo descrive le dinamiche di potere e il ruolo assunto dall’ex sindaco, lasciando intendere un rapporto di subordinazione tra le istituzioni e l’individuo. Il materiale si concentra sulle modalità di azione e sul comportamento dei protagonisti locali.

Un dossier su quello che sarebbe «il vero sindaco di Piacenza», distribuito a politici, giornalisti, esponenti di spicco della città. Jonathan Papamarenghi (Civica Barbieri), in aula consiliare, ha spiegato pubblicamente cosa sta accadendo in questi giorni. Diversi esponenti politici si sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it "Con coraggio si è opposto a una pesante richiesta estorsiva, non si è sottomesso alla Scu"Le motivazioni della sentenza in abbreviato con la quale cinque imputati sono stati condannati a quasi 60 anni di carcere complessivi. Da luglio dazi Ue di 3 euro ai mini-pacchi da Shein e Temu: ecco cosa comportaPer avere un’idea dell’impatto, nel 2024 si stima siano entrati 4,6 miliardi di pacchetti del valore inferiore ai 150 euro nell’Ue: se ciascuno... Tutto quello che riguarda Papamarenghi: «Reggi si comporta da... Argomenti discussi: Papamarenghi: Reggi si comporta da vero sindaco, Comune sottomesso; Capitale della cultura? Piacenza non faccia la marionetta del ‘sindaco’ Reggi.