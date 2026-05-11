Faida tra famiglie e tentato omicidio con arma bianca | padre e figlio in silenzio dal gip

Padre e figlio di una famiglia di Latiano sono rimasti in silenzio durante l'interrogatorio di garanzia dopo essere stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I due sono coinvolti in una vicenda di faida tra famiglie e sono accusati di tentato omicidio con arma bianca, avvenuta venerdì scorso. La loro posizione è stata mantenuta in silenzio davanti al giudice durante l'interrogatorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

BRINDISI - Hanno preferito rimanere in silenzio durante l'interrogatorio di garanzia padre e figlio latianesi raggiunti venerdì scorso da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, con l'accusa di tentato omicidio. L'episodio si inquadra in una faida tra due famiglie. Il 54enne Piero Carrino.🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Faida tra famiglie: nuova ordinanza per padre e figlio, accusati di tentato omicidioLATIANO - Nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per padre e figlio, di Latiano. Piacenza, sanguinosa faida tra bande: arrestato leader 36enne per tentato omicidioA Piacenza è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura un’operazione contro le bande rivali protagoniste della faida per il predominio dello... Argomenti più discussi: Faida tra famiglie: nuova ordinanza per padre e figlio, accusati di tentato omicidio; Faida fra famiglie e omertà: tentato omicidio, arrestati padre e figlio; Jamel Mallat morto annegato a San Polo, il legame con la rissa finita a coltellate e l'ipotesi della faida tra famiglie; Bari e le faide di mafia, lo Stato oggi è più forte e i baby boss più deboli. Stiamo creando una faida tra famiglie e cerchiamo appassionati di film che possano aiutare! reddit Alla fine, l’incubo di tutti i russofobi si è realizzato: la Biennale di Venezia è effettivamente stata un grande assist per la cultura russa. Voglio dire… voi vi ricordavate delle Pussy Riot? Io praticamente no, eppure adesso tornano in prima pagina su tutti i giorn x.com