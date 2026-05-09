Faida tra famiglie | nuova ordinanza per padre e figlio accusati di tentato omicidio

A Latiano, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa nei confronti di un uomo e suo figlio, entrambi già in carcere da luglio 2025. I due sono accusati di tentato omicidio, in relazione a una rissa che si inserisce in una faida tra due famiglie. Le indagini hanno portato all’arresto dopo il fermo eseguito alcuni mesi fa, nel corso di un episodio violento.

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LATIANO - Nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per padre e figlio, di Latiano. I due si trovano ristretti già luglio 2025, dopo il fermo per tentato omicidio avvenuto in seguito a una rissa, inquadrabile in una faida tra due famiglie. L'episodio accadde nella notte tra il 30 giugno e.🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Piacenza, sanguinosa faida tra bande: arrestato leader 36enne per tentato omicidioA Piacenza è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura un’operazione contro le bande rivali protagoniste della faida per il predominio dello... Atripalda, sparatoria nella notte: tentato omicidio, arrestati padre e figlioColpi di pistola contro persone e abitazione tra il 4 e il 5 aprile: decisiva l’indagine dei Carabinieri. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Piombo e ritorsioni, aprile di sangue a Bari: cinque agguati in venti giorni, sullo sfondo la faida tra clan; Lanciano. La faida continua: nuovo scontro tra famiglie rom nel quartiere Santa Rita; Jamel Mallat annegato a San Polo, allarme ritorsioni e minacce di vendetta nella faida tra famiglie: Sappiamo chi è stato, pagheranno; Bari, dalle intercettazioni la verità sulla faida con il clan Strisciuglio: Lello Capriati ucciso per le liti dei figli. «Una faida nata dalle liti in discoteca, così il territorio si controlla con TikTok»«Nemmeno la sociologia d’accatto che tanto va di moda a queste latitudini si era spinta a ipotizzare una guerra di mafia partita per una lite in discoteca. La nuova mafia barese ha capi sempre più gio ... lagazzettadelmezzogiorno.it Arrestati boss, fermata faida di mafia a PalermoL’operazione ‘Iago’ dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Palermo, che con gli otto arresti ha decapitato la cosca Porta Nuova, ha fermato una sanguinosa da guerra di ... affaritaliani.it Io contro l'io una faida senza fine mossa contro se stessi. x.com Quando vedi il seminterrato inizia a pianificare fantasiosamente una faida generazionale tra The New Day e The Young Bucks. reddit