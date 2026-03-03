Piacenza sanguinosa faida tra bande | arrestato leader 36enne per tentato omicidio

A Piacenza, la polizia ha arrestato un uomo tunisino di 36 anni, ritenuto leader di una banda di spacciatori. L'uomo è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio e la barberia che gestiva, considerata il centro delle attività criminali, è stata chiusa. La vicenda si inserisce in un quadro di violenza tra gruppi rivali nella zona.

A Piacenza è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura un’operazione contro le bande rivali protagoniste della faida per il predominio dello spaccio in città. Un cittadino tunisino, classe 1990, è stato condotto in carcere dopo una condanna definitiva a quattro anni, otto mesi e venti giorni di reclusione per tentato omicidio e porto di armi, in seguito ai gravi fatti avvenuti tra il 2024 e il 2025. Le indagini e la faida tra bande Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo una lunga serie di accoltellamenti che hanno insanguinato il centro di Piacenza. Le violenze sono state attribuite a due fazioni di spacciatori: una composta da cittadini tunisini, l’altra da egiziani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

