Giornate Fai di primavera oggi e domani | le aperture in Puglia ELENCO Fondo ambiente italiano

Oggi e domani si svolgono le Giornate Fai di primavera in Puglia, con numerose aperture di luoghi storici e culturali. Il Fondo Ambiente Italiano ha diffuso un comunicato che fornisce l’elenco completo delle sedi aperte nella regione e le modalità di partecipazione. Le iniziative coinvolgono diversi siti, accessibili al pubblico secondo le modalità indicate nel comunicato ufficiale.

Di seguito un comunicato diffuso dal Fondo ambiente italiano: Elenco completo dei luoghi aperti in PUGLIA e modalità di partecipazione su: https:fondoambiente.itil-faigrandi-campagnegiornate-fai-di-primaverai-luoghi-aperti?search=PUGLIA Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano per la 34ª edizione le “ Giornate FAI di Primavera”, il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia: il più efficace strumento con cui il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dal 1975 esercita la sua missione di educazione della collettività alla conoscenza e alla tutela di quel patrimonio, perché sia per sempre e per tutti. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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