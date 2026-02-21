Fai convegno | a Bari l’assemblea nazionale di 800 fra delegati e volontari Fondo ambiente italiano
Il Fondo Ambiente Italiano ha convocato la sua prima assemblea nazionale, coinvolgendo quasi 800 delegati e volontari provenienti da tutta Italia. La decisione nasce dalla volontà di rafforzare il ruolo di chi lavora quotidianamente per la tutela dei beni culturali e ambientali. L’evento si svolge sabato 21 febbraio 2026 al Teatro Petruzzelli di Bari, dove si discuteranno strategie e progetti futuri. La partecipazione di così tanti volontari testimonia la crescita dell’associazione a livello nazionale.
Di seguito un comunicato diffuso dal Fondo ambiente italiano: Dopo trent’anni di convegni, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS ha annunciato la sua prima Assemblea dei Delegati e Volontari, riuniti in quasi ottocento rappresentanti provenienti da tutta Italia a Bari, sabato 21 febbraio 2026, al Teatro Petruzzelli dalle ore 9.00 alle 13.00. Giunto alla maturità dei suoi primi cinquant’anni, compiuti nel 2025, il FAI conta oggi 75 Beni salvati e recuperati, di cui 60 regolarmente aperti al pubblico, visitati nel 2025 da un milione e duecentomila persone; con oltre 320.000 iscritti e più di 16. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
