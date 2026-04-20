Villa Santa Maria | due secoli di fede e arte nella Chiesa Madre

La comunità di Villa Santa Maria si appresta a festeggiare i duecento anni della sua Chiesa Madre, dedicata a San Nicola di Bari. La celebrazione segna un importante momento di storia religiosa e culturale per il paese, che da due secoli ospita questa chiesa. La data dell’anniversario sarà occasione di eventi e cerimonie ufficiali, in programma nelle prossime settimane.

La comunità di Villa Santa Maria si prepara a celebrare un traguardo storico che segna due secoli della sua Chiesa Madre dedicata a San Nicola di Bari. Il programma ufficiale dei festeggiamenti per il bicentenario è stato presentato lo scorso sabato presso il teatro comunale, delineando un percorso che intreccia devozione religiosa, valorizzazione artistica e memoria storica attraverso una serie di appuntamenti distribuiti lungo tutto l’anno. L’evento di presentazione ha la partecipazione di diverse figure chiave per il territorio: il sindaco Giuseppe Finamore, il delegato per l’Italia dei Padri Caracciolini, Padre Francesco Jannamico, il presidente del Comitato organizzatore Alessandro Sabatini, insieme allo storico Antonio Di Lello e alla moderatrice Ilaria Trivellato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Santa Maria: due secoli di fede e arte nella Chiesa Madre Dubliners by James Joyce - Complete 15 Stories Audiobook | Irish Literature Classic Notizie correlate Arte e fede a due passi dal mare: una bella “infiorata” nella chiesetta di Santa Maria al BagnoL’iniziativa promossa dal sodalizio dei commercianti della marina in collaborazione con il Comune è stata realizzata dall’associazione Caledda. A Villa Santa Maria i festeggiamenti per il bicentenario della chiesa di San Nicola di BariA Villa Santa Maria iniziano i festeggiamenti per il bicentenario della chiesa di San Nicola di Bari. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: A Villa Santa Maria i festeggiamenti per il bicentenario della chiesa di San Nicola di Bari; Due pari in alta quota: assist per il San Martino. Punto amaro per il Montalfano, vola Celenza; Our commitment for the conservation and enhancement of an Italian heritage - ADSI; Villa Santa Maria consegue la Certificazione per la parità di genere. Villa Santa Maria… Terzo Centenario Della Madonna Sulla VillaTre secoli di fede e tradizione: Ortona celebra l’Anno Santo Mariano Straordinario con indulgenze plenarie e un incontro storico con Papa Giovanni Paolo II. Nell’anno 1990, in occasione del terzo ... terremarsicane.it Villa Santa Maria… Santuario Della Madonna Sulla VillaAntonio Castrucci trasforma Fùcino con una chiesa nuova: nascita di leggende e tradizioni nella Marsica. Alla fine del XVII secolo, fu eretta una piccola chiesa nella frazione di Fùcino, allora ... terremarsicane.it Villa Santa Maria celebra i 200 anni della Chiesa Madre: presentato il calendario https://www.abruzzonews.eu/villa-santa-maria-bicentenario-chiesa-madre-2026-eventi-687587.html - facebook.com facebook Distretto sanitario di Villa Santa Maria Sportello per la scelta del medico e pediatra ed esenzioni ticket CHIUSO lunedì 20 e martedì 21 aprile 2026 Scopri le alternative online o via E-mail Tutti i dettagli asl2abruzzo.it/distretto-sani… x.com